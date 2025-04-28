UPI: в бокал американки упала змея с потолка в ресторане

В США змея упала с потолка в бокал посетительницы в ресторане, пишет UPI.

Жительница Вирджинии Карлетта Эндрюс решила расслабиться за бокалом «Маргариты» в мексиканском ресторане Patron Mexican Restaurant and Cantina, но ее вечер принял неожиданный оборот. Во время ужина с потолка прямо в ее бокал упала змея.

«Она двигалась и начала обвиваться вокруг соломинки», — рассказала женщина.

Персонал ресторана попытался извлечь незваного гостя с помощью палки, но в итоге один из посетителей смело схватил змею руками и вынес ее на улицу. Все это время Эндрюс находилась в панике. Потрясенная инцидентом, женщина отказалась от предложения перейти за другой столик и сразу покинула заведение.

По словам владельца ресторана, змея, вероятно, пробралась внутрь через вентиляционное отверстие системы кондиционирования. Карлетта призналась, что после этого случая «в ближайшее время не планирует выходить из дома».

Ранее в Таиланде женщина руками поймала напавшую на нее кобру и приехала с ней в больницу.