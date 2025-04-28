Американский экономист выразил надежду на улучшение взаимоотношений между Россией и США

Экономист Сакс: мы надеемся на восстановление взаимоотношений и снятие санкций

Долгие годы разногласий между Россией и США подходят к концу. Об этом в ходе открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста», стартовавшего в национальном центре «Россия», заявил американский экономист Джеффри Сакс.

Отмечается, что в начале девяностых Сакс возглавлял группу экономических советников президента России Бориса Ельцина.

«Когда начался кризис, все было сделано для того, чтобы уничтожить диалог, разрушить нормальные взаимоотношения в бизнесе и науке», — сказал экономист.

Такое развитие ситуации он назвал абсолютно противоестественным. Сакс подчеркнул, что эти решения плохо отразились на России, США и на всем мире.

«И вот мы приближаемся к моменту, которого так ждали. Мы надеемся на восстановление нормальных взаимоотношений, на снятие санкций, на завершение конфликта», — подчеркнул Сакс.

Ранее сообщалось, что в национальном центре (НЦ) «Россия» начался открытый диалог под названием «Будущее мира: новая платформа глобального роста». В трехдневном диалоге примут участие представители десятков государств с разных континентов. Всего участники из 102 стран отправили около 696 работ. Прошло приблизительно 200 онлайн-собеседований, по их итогам в Москву пригласили 101 автора.