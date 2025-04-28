Мужчина, ставший отцом «против своей воли», подал в суд на клинику ЭКО

Житель Польши судится с клиникой ЭКО, где провели процедуру его бывшей партнерше, не получив его согласия. Об этом сообщает газета Rzeczpospolitej.

Пара решила воспользоваться услугами клиники, но вскоре рассталась. После разрыва женщина решила использовать генетический материал бывшего партнера без его согласия и с этой целью могла подделать подпись экс-возлюбленного.

Через некоторое время мужчина, не собиравшийся становиться отцом, узнал, что у них будет общий ребенок. Поляк понял, что после родов экс-партнерша может потребовать алиментов, и решил добиться компенсации от клиники, где ей провели процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы взыскать суммы, которые ему пришлось бы потратить на удовлетворение требований женщины.

Адвокат Моника Вишневская заявила, что число подобных случаев растет по всему миру и у этого явления теперь даже есть свое название — «принудительное отцовство». Однако суды в Польше до сих пор подобных исков не рассматривали. Не исключено, что клиника будет привлечена к ответственности в соответствии с Гражданским кодексом и обязана выплатить компенсацию той стороне, что не присутствовала во время процедуры.

Ранее роженице пришлось отдать ребенка другой женщине из-за ошибки врачей.