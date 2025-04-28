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На ВДНХ прошла просветительская акция «Ледокол знаний»

По улицам Москвы проехал первый российский электромобиль
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Mos.ru

На ВДНХ состоялась просветительская акция «Ледокол знаний», посвященная 500-летию освоения Северного морского пути и 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба проекта.

Мероприятие собрало школьников, родителей и тех, кто интересуется наукой, технологиями и развитием Арктики. Гости мероприятия слушали лекции экспертов атомной отрасли, участвовали в интеллектуальной викторине и научных играх.

Отдельной частью программы стал первый российский серийный электромобиль «Атом», который совершил свой первый проезд по улицам Москвы. Маршрут начался от Тульской площади, прошел мимо главного корпуса МГУ и завершился около музея «АТОМ» на ВДНХ. Там участники акции смогли узнать о разработке проекта, технических характеристиках и инновационных особенностях электромобиля, включая электропривод и аккумуляторную батарею.

Школьники могли зарегистрироваться на проект «Ледокол знаний» прямо на месте. Также участники получили возможность присоединиться к онлайн-этапам проекта: викторинам, вебинарам и творческим заданиям, которые стартуют 5 мая.

Региональные полуфиналы проекта состоятся 19 мая, финал пройдет 20 июня в павильоне «АТОМ». Победители отправятся в арктическую экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы» в августе.

Напомним, научно-просветительский проект «Ледокол знаний» направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин, поиск и поддержку талантливых детей, а также их профориентацию. В проекте принимают участие школьники 14-16 лет со всего мира.

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