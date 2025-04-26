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Сосед по коммуналке избил и изнасиловал женщину в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге женщина обвинила соседа в изнасиловании
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Depositphotos

В Колпинском районе Петербурга женщина обвинила соседа по коммунальной квартире в избиении и изнасиловании. Об этом сообщает «78.ru».

Пострадавшая была госпитализирована из квартиры в поселке Металлострой днем 25 апреля. Медики диагностировали у пациентки ушибы плеча, головы и черепно-мозговую травму. Полицейским пострадавшая рассказала, что на нее напал сосед по коммуналке, она также обвинила мужчину в изнасиловании.

Подозреваемого задержали, известно, что он был судим за незаконное хранение и продажу оружия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина заманил школьницу в подъезд и изнасиловал. Несовершеннолетняя рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Подозреваемого в изнасиловании задержали, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый не признал своей вины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее мигрантов, обвиненных в групповом изнасиловании девушки из Иваново, отпустили на свободу.

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