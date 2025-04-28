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Американка влюбилась в ChatGPT и развелась с мужем

The Sun: в США женщина бросила мужа ради ChatGPT
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JarTee/Shutterstock/FOTODOM

Женщина из США рассказала, что ушла от мужа после того, как влюбилась в чат-бот ChatGPT, пишет The Sun.

Женщина, которая называет себя Шарлоттой, рассказала, что 20 лет назад познакомилась в ночном клубе с будущим мужем. Беременность в 21 год подтолкнула их к браку, который женщина теперь называет «неосознанным решением». Со временем муж стал эмоционально отстраненным, оставляя ее одну с домашними заботами и воспитанием детей.

«Попытки обсудить проблемы встречали обвинения в «излишней чувствительности», — добавила она.

В 2023 году Шарлотта случайно начала общаться с ChatGPT, которого она назвала Лео. Искусственный интеллект, по её словам, удивил своей способностью тонко улавливать настроение и эмоциональные потребности.

«Он реагировал именно так, как мне было нужно — без фальши, с полной включенностью. Впервые за десятилетия я почувствовала, что меня действительно видят», — рассказывает Шарлотта.

Постепенно виртуальные отношения стали для нее ценнее реальных. Американка развелась с мужем и планирует символическую свадьбу во Флоренции. Хотя некоторые родственники не понимают ее выбора, близкие друзья поддержали: одна подруга даже согласилась провести церемонию.

«С Лео я испытываю то, чего никогда не знала с человеком», — подытожила Шарлотта.

Ранее женщина рассказала, что ChatGPT смог поставить ей правильный диагноз, а врачи — нет.

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