В Алтайском крае пенсионерка попала под поезд

В Алтайском крае грузовой поезд сбил пенсионерку, шедшую по насыпи

В Алтайском крае следователи устанавливают обстоятельства травмирования пожилой женщины грузовым поездом, спасти пенсионерку не удалось. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел на станции Заринская, 74-летняя пенсионерка шла по насыпи и решила перейти железнодорожные пути. Машинист, заметив женщину, подавал предупреждающие звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Пострадавшая оказалась под колесами грузового состава, спасти ее не смогли. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае поезд сбил женщину, которая случайно оказалась на железнодорожных путях. Сотрудница станции Кадала принимала участие в субботнике, женщина вышла на железнодорожные пути и попала под поезд. От удара пострадавшая потеряла сознание, она госпитализирована, состояние девушки медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Оренбурге подросток в наушниках попал под электричку.