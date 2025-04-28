Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Алтайском крае пенсионерка попала под поезд

В Алтайском крае грузовой поезд сбил пенсионерку, шедшую по насыпи
close
Shutterstock/Anna Nestera

В Алтайском крае следователи устанавливают обстоятельства травмирования пожилой женщины грузовым поездом, спасти пенсионерку не удалось. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел на станции Заринская, 74-летняя пенсионерка шла по насыпи и решила перейти железнодорожные пути. Машинист, заметив женщину, подавал предупреждающие звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Пострадавшая оказалась под колесами грузового состава, спасти ее не смогли. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае поезд сбил женщину, которая случайно оказалась на железнодорожных путях. Сотрудница станции Кадала принимала участие в субботнике, женщина вышла на железнодорожные пути и попала под поезд. От удара пострадавшая потеряла сознание, она госпитализирована, состояние девушки медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Оренбурге подросток в наушниках попал под электричку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами