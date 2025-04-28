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Косметолог сделала инъекции ботокса в половину лица, чтобы показать его эффект

Independent: американка ввела ботокс в половину своего лица ради эксперимента
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drbitafarrell/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Врач из США сделала инъекции ботокса в половину лица, чтобы наглядно показать его влияние на внешность, пишет Independent.

Врач Бита Фаррелл, известный специалист и педагог в области косметологии, провела необычный эксперимент, который наглядно демонстрирует действие филлеров. В своих соцсетях она опубликовала кадры, где сравнивает эффект от инъекций на разных половинах лица.

Через две недели Фаррелл продемонстрировала разницу: когда она пыталась напрячь мышцы нижней части лица, левая сторона двигалась естественно, а правая оставалась практически неподвижной.

«Вы видите, как на стороне без филлера мышцы шеи сокращаются, опуская линию челюсти и уголки рта. А на обработанной стороне, несмотря на все усилия, движение практически отсутствует», — рассказала врач.

Филлеры не только ограничивают активность мышц, но и визуально корректируют овал лица: смягчают носогубные складки, приподнимают щеки и делают линию подбородка более четкой. Эффект от таких процедур сохраняется в среднем три-четыре месяца, добавила косметолог.

Ранее врач ответил, почему ботокс в косметологии перестает работать.

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