Косметолог сделала инъекции ботокса в половину лица, чтобы показать его эффект

Врач из США сделала инъекции ботокса в половину лица, чтобы наглядно показать его влияние на внешность, пишет Independent.

Врач Бита Фаррелл, известный специалист и педагог в области косметологии, провела необычный эксперимент, который наглядно демонстрирует действие филлеров. В своих соцсетях она опубликовала кадры, где сравнивает эффект от инъекций на разных половинах лица.

Через две недели Фаррелл продемонстрировала разницу: когда она пыталась напрячь мышцы нижней части лица, левая сторона двигалась естественно, а правая оставалась практически неподвижной.

«Вы видите, как на стороне без филлера мышцы шеи сокращаются, опуская линию челюсти и уголки рта. А на обработанной стороне, несмотря на все усилия, движение практически отсутствует», — рассказала врач.

Филлеры не только ограничивают активность мышц, но и визуально корректируют овал лица: смягчают носогубные складки, приподнимают щеки и делают линию подбородка более четкой. Эффект от таких процедур сохраняется в среднем три-четыре месяца, добавила косметолог.

Ранее врач ответил, почему ботокс в косметологии перестает работать.