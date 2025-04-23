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Медведь Андрюша из Абаканского зоопарка вступил в поединок с голубем и попал на видео

В Абаканском зоопарке медведь Андрюша погнался за голубем и попал на видео

Медведь Андрюша из Абаканского зоопарка гонялся за голубем и попал на видео. Запись с играми бурого медведя выложили в официальном аккаунте зоосада во «ВКонтакте».

«Наш Андрюша сегодня сразился в ловкости с обыкновенным голубем. Эта дуэль проходила довольно азартно. Голубь действовал осознанно, поддразнивая Андрюшку, а воробьи с любопытством поддерживали его хором», — рассказали киперы зоопарка.

На кадрах обитатель вольера перемещается вслед за голубем, вставая на задние лапы. Устав от активности, косолапый переместился в бассейн для купания.

До этого сотрудники Московского зоопарка поделились новостями о панде Катюша. Детеныша отселили от матери, так как та стала воспринимать детеныша как взрослую особь и делить с ней территорию.

Ранее В Московском зоопарке показали новорожденного капуцина-плаксу.

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