В Подмосковье младенец надышался парами вейпа и попал в больницу

Mash: в Подмосковье ребенок попал в больницу из-за паров вейпа

В Орехово-Зуевском городском округе ребенок попал в больницу с судорогами, надышавшись парами вейпа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Куровское, у десятимесячного младенца внезапно начались судороги. Родители вызвали скорую помощь, ребенок госпитализирован с ингаляционным отравлением.

По предварительной информации, пострадавший мог отравиться парами вейпа, который курили взрослые.

До этого сообщалось, что во Фрунзенском районе Петербурга трехлетняя девочка отравилась во время прогулки в парке, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в парке Интернационалистов, девочка нашла бутылку с прозрачной жидкостью и сделала несколько глотков. Когда ребенку стало плохо, мать доставила дочь в больницу. У ребенка диагностировано токсическое отравление, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Предположительно, в найденной бутылке могло находиться наркотическое вещество.

Ранее в Нижегородской области девочка впала в кому, отравившись неизвестным веществом.