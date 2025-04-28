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В Челябинске водитель скорой избил медбрата из-за замечания

В Челябинске водитель скорой помощи избил медбрата из-за замечания о курении
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Фельдшер скорой помощи обвинил коллегу в избиении, пострадавший сделал мужчине замечание и попросил не курить в салоне скорой. Об этом сообщает «74.ru».

39-летний медбрат обратился с заявлением в правоохранительные органы после конфликта с водителем. Потерпевший сделал мужчине замечание, шофер, куривший в салоне скорой помощи, в ответ получил несколько ударов по голове и потерял сознание.

«Я ему говорю: «Давайте перестанем это делать, выйдем хотя бы на улицу». Он мне агрессивно отвечает, я напомнил ему про федеральный закон и приказ главврача о штрафе. Он просто озверел, врывается в нашу часть машины и начинает бить меня по голове», — рассказал мужчина.

Нападавшего сумел оттащить от фельдшера студент-медик, пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него диагностированы ушибы мягких тканей головы. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее пьяный мужчина угрожал врачам и избил охрану в больнице Владивостока.

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