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В Приморье голый мужчина бегал по подъезду многоэтажки и пытался вломиться в квартиры

В Приморье голый мужчина бегал по подъезду и попал на видео

Во Владивостоке жители многоэтажки обнаружили в подъезде голого молодого человека, который бегал по этажам и пытался вломиться в квартиры. Об этом сообщается в Telegram-канале Svodka25.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Адмирала Горшкова, обнаженного мужчину в подъезде заметили местные жители. Молодой человек бродил по этажам, вел себя неадекватно и пытался проникнуть в чужие квартиры.

Незваного гостя местные жители выгнали из подъезда, обратились ли они в правоохранительные органы – неизвестно. Предположительно молодой человек мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина нашла в ванной голого незнакомца. Злоумышленник проник в дом, вскрыв окно в спальне. Незваного гостя задержали соседи, на место был вызван наряд полиции. Мужчину доставили в психиатрическую больницу. По предварительной информации он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Подмосковье голый мужчина бегал по проезжей части.

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