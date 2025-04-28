В Орловской области объявлена опасность атаки дронов

На территории Орловской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.

В ведомстве призвали население быть бдительным.

28 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

27 апреля российское министерство обороны сообщило об уничтожении четырех беспилотников ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря.

В тот же день в Белгородской области при налете беспилотника пострадал мирный житель.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области начали замедлять интернет из-за атак БПЛА.