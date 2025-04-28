Россиянам ответили, можно ли есть проросший картофель

Эксперт Куликов: проросший картофель с ростками менее 3 см можно есть

Проросший клубень картофеля становится вредным, если высота ростков на нем превышает 3 см. Такие клубни можно сажать в землю. Едва проклюнувшиеся ростки некритичны, их можно аккуратно срезать вместе с чуть позеленевшей кожицей, рассказал «Газете.Ru» директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова, кандидат технических наук Дмитрий Куликов.

«Опасность проросшего картофеля объясняется тем, что в клубнях этого растения, относящегося к семейству пасленовых, содержится растительный алкалоид соланин. Его количество увеличивается при образовании ростков. Избыток этого вещества воспринимается организмом как яд, среди возможных рисков для здоровья — нарушения работы желудочно-кишечного тракта, тошнота и потеря сознания», — объяснил он.

Для того чтобы получать от картофеля пользу, нужно есть молодые овощи и использовать щадящие методы готовки: варка (идеально — в кожуре), запекание в фольге, тушение в мультиварке. Чтобы снизить калорийность, можно предварительно замочить картофель в воде и избавиться от части крахмала.

«В целом картофель — полезный овощ, содержащий углеводы, клетчатку и белок. Стоит учитывать, что у разных сортов могут быть свои дополнительные питательные свойства. Так, в белом картофеле, например, содержится много витамина С, а в сладком — бета-каротина (который организм преобразует в витамин А)», — резюмировал он.

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