Депутат Романов поздравил коллег-депутатов с Днем российского парламентаризма

Несмотря на различные политические взгляды, депутаты Госдумы являются единой командой, которая в ключевые для страны моменты способна снижать градус политической дискуссии и объединиться для решения важных государственных задач, для преодоления кризисных ситуаций, для ответа на внешние вызовы. Об этом, поздравляя коллег-депутатов с Днем российского парламентаризма, в своем Теlegram-канале написал депутат Государственной думы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что депутаты Госдумы всегда находят решения, которые отвечают запросам избирателей.

Он напомнил, что в ковидные годы Государственная Дума в оперативном порядке принимала целые пакеты законов, направленных на поддержку граждан и бизнеса, на укрепление национальной системы социальной помощи в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

«Уже более 10 лет не прекращается напряженная работа над антисанкционными законами, которые наращивают систему защиты национальной экономики от внешних ударов, укрепляют российский экономический фундамент, служат стабильному развитию отечественного производства», — добавил Михаил Романов.

Самыми актуальными направлениями законотворческой работы на сегодняшний день он назвал поддержку участников СВО и их семей, формирование новых мер социальной защиты материнства и детства, оперативное реагирование на вызовы цифровизации.

«Наша общая цель — искреннее и эффективное служение Отечеству. Сегодня я от всей души поздравляю вас с нашим праздником, который подчеркивает особую ценность демократического взаимодействия власти и граждан, открытости в принятии решений, уважения закона и гражданского диалога. Пусть наша работа служит надежной опорой для дальнейшего процветания нашей страны, для благополучия родного города!» — заключил Михаил Романов.

27 апреля в стране отмечают День российского парламентаризма. Дата приурочена к началу работы первой Государственной Думы в 1906 году.