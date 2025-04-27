Четырехлетний ребенок попал в реанимацию, выпав из окна в Сыктывкаре

В Коми четырехлетний ребенок выжил после падения из окна

В Сыктывкаре ребенок получил многочисленные переломы, выпав из окна многоэтажки. Об этом сообщает Республиканская детская клиническая больница Сыктывкара.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. По словам матери, ребенок упал из открытого окна с высоты четвертого этажа.

Маленький пациент получил многочисленные переломы, его состояние медики оценивают как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Челябинске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего, мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Четырехлетний ребенок выбросил из окна игрушку и упал вслед за ней. Пострадавший выжил, он госпитализирован. Известно, что в момент происшествия мать мальчика находилась в другой комнате. Похожий случай произошел в Москве. Мать ненадолго оставила пятилетнего сына одного, мальчик выпал из окна пятого этажа и приземлился на козырек подъезда.

Ранее годовалая девочка из Новокузнецка выпала из окна, пока отец спал.