Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели вывели из леса заблудившихся туристов в Сочи

В Сочи спасли заблудившихся в лесу туристов
close
Telegram-канал «Служба спасения Сочи»

Спасатели Сочи оказали помощь группе туристов из Курска и Москвы, потерявшихся в лесу поздно вечером. Об этом сообщает городская служба спасения.

Четверо туристов из Москвы и Курска отправились на пешую прогулку. С наступлением темноты путешественники потеряли тропу и перестали ориентироваться на местности. Один из них заметил информационный баннер Службы спасения города Сочи, расположенный в районе слияния рек Агуры и Агурчика, и позвонил по указанному номеру.

Спасатели вывели туристов из леса, медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что турист сорвался со скалы на мысе Фиолент, мужчине потребовалась помощь спасателей, пострадавший получил рассечение головы и перелом ноги. Инцидент произошел на диком пляже в районе скал Орест и Пилад, путешественник из Тверской области спускался со скалы и оступился. Мужчина пролетел несколько метров, самостоятельно продолжить путь он не смог. Пострадавшего доставили на катере в безопасное место и передали медикам.

Ранее турист сорвался со скалы в Большом каньоне в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами