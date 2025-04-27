Спасатели вывели из леса заблудившихся туристов в Сочи

Спасатели Сочи оказали помощь группе туристов из Курска и Москвы, потерявшихся в лесу поздно вечером. Об этом сообщает городская служба спасения.

Четверо туристов из Москвы и Курска отправились на пешую прогулку. С наступлением темноты путешественники потеряли тропу и перестали ориентироваться на местности. Один из них заметил информационный баннер Службы спасения города Сочи, расположенный в районе слияния рек Агуры и Агурчика, и позвонил по указанному номеру.

Спасатели вывели туристов из леса, медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что турист сорвался со скалы на мысе Фиолент, мужчине потребовалась помощь спасателей, пострадавший получил рассечение головы и перелом ноги. Инцидент произошел на диком пляже в районе скал Орест и Пилад, путешественник из Тверской области спускался со скалы и оступился. Мужчина пролетел несколько метров, самостоятельно продолжить путь он не смог. Пострадавшего доставили на катере в безопасное место и передали медикам.

Ранее турист сорвался со скалы в Большом каньоне в Крыму.