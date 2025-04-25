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В Братске мать пожаловалась на педагога, наказавшую ее дочь за жалобу на коллегу из ЛНР

Осторожно, новости: в Братске педагог наказала ребенка за жалобу на коллегу
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Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Братска рассказала, что ее дочь наказали после жалобы на учительницу из Луганска. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказала мать 10-летней Марии и 12-летней Анны, инцидент произошел после истории с одноклассниками первой. Дети нарисовали портрет девочки и подписали нецензурными словами, она разорвала бумажку.

После этого учительница по имени Людмила заметила действия школьницы. Поведение ребенка якобы не понравилось педагогу, поэтому она поставила ученицу в угол.

Плохое настроение сестры после наказания заметила Анна. Она спросила у Людмилы, за что та наказала девочку.

Уже на следующем уроке другой педагог по имени Светлана якобы устроила разборки и спросила у класса, чья сестра подходила к Людмиле.

«После того, как Маша призналась, ее при всем классе поставили на колени и заставили извиняться», – сообщается в публикации.

На уроке женщина также стала говорить, что у ее коллеги нелегкая судьба, она переехала из Луганска. По данным Telegram-канала, учительница также спросила, какое право имела девочка жаловаться на преподавателя.

«Она милая женщина. А вы что тут все одаренные, что ли?», – приводятся слова педагога в публикации.

По словам матери детей, ее вызвали в школу и там угрожали уголовной ответственностью.

Женщина также добавила, что еще десять родителей рассказали о наказаниях со стороны Людмилы. На данный момент следователи проводят проверку.

Ранее на Урале учителей элитного лицея попросили не ходить на отмечание выпускных к детям.

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