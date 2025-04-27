В Петербурге мужчина с ножом ворвался в магазин и ранил продавца, чтобы украсть открытки

В центре Петербурга неизвестный ворвался в сетевой супермаркет и напал на продавца, ударив его в живот. Об этом сообщает «Мойка 78».

Инцидент произошел в магазине на Невском проспекте, в торговый зал вошел неизвестный, злоумышленник охотился за праздничными открытками. Вора заметил продавец. При попытке задержания незнакомец оказал сопротивление, он ударил сотрудника торговой точки острым предметом в живот, схватил несколько открыток на сумму 274 рубля и скрылся.

Личность нападавшего устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что житель Алтайского края, совершивший за неделю три кражи из сельского магазина, предстанет перед судом. Когда продавец заметила недостачу товара, она вместе с управляющей стала просматривать записи с камер видеонаблюдения, женщины обнаружили вора и обратились в полицию. Подозреваемого удалось задержать, мужчина признался, что крал спиртное и еду, потому что у него не было денег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Крыму двое приятелей украли из магазина ящик с пожертвованиями для больного ребенка.