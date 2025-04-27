Назван победитель первой в мире гонки сперматозоидов

В США прошла первая в мире гонка сперматозоидов. На сайте состязания Sperm Racing в Лос-Анджелесе шла прямая трансляция.

Как отмечалось, для состоявшейся 25 апреля гонки создали специальную 20-сантиметровую трассу, имитирующую репродуктивную систему и условия, в которых сперматозоиды движутся к яйцеклетке. В одном «забеге» могли поучаствовать два образца биологического материала. Чтобы стимулировать клетки и заставить их двигаться в нужном направлении, использовали слабый электрический ток. Победил 20-летний студент Университета Южной Калифорнии Тристан Милкер. В качестве приза он получил $10 тыс.

Движение «участников» фиксировалось камерами высокого разрешения и транслировалось в прямом эфире. По словам основателей стартапа Sperm Racing, они собрали на проведение мероприятия $1 млн. При помощи состязания они рассчитывали привлечь внимание к снижению репродуктивной функции у мужчин и мотивировать их больше заботиться о своем здоровье.

Ранее были названы продукты, уничтожающие сперматозоиды.