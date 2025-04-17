В США пройдет первая в мире гонка сперматозоидов

В США объявили о проведении первой в мире гонки сперматозоидов

В США стартап Sperm Racing из Лос-Анджелеса анонсировал запуск первой в мире гонки сперматозоидов. Об этом сообщает KTLA.

Организаторы заявили, что собрали на проведение мероприятия $1 млн, и оно состоится уже 25 апреля. Таким образом основатели стартапа рассчитывают привлечь внимание к снижению репродуктивной функции у мужчин, и мотивировать мужчин больше заботиться о своем здоровье.

По задумке организаторов мероприятия, гонка будет проходить на микроскопической трассе, которая имитирует репродуктивную систему и условия, в которых сперматозоиды движутся к яйцеклетке. В одном «забеге» будут участвовать два образца биологического материала. Победит тот, кто первым пересечет финишную черту.

Движение «участников» будет фиксироваться камерами высокого разрешения и транслироваться в прямом эфире. Организаторы уверяют, что создадут рейтинговую таблицу, будут вести статистику побед и поражений. Также зрители смогут увидеть повторы старта, финиша и других моментов гонки.

Создатели стартапа заявили, что несмотря на некоторый странный характер мероприятия, шоу планируется зрелищным.

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