«Ночные волки» открыли мотосезон в Москве мотопарадом в честь 80-летия Победы

Мотоклуб «Ночные волки» открыл мотосезон масштабным парадом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает газета «Известия».
Мотопробег прошел от Байк-центра до Поклонной горы через ВДНХ.
На остановках мотоколонны для зрителей проводили шоу-программу и театрализованные представления.
Открытие сезона также стало началом международного мотомарша «Дороги Победы — Пламя памяти». Его участники проедут по России и странам Европы, чтобы почтить память советских воинов, сражавшихся с нацизмом.