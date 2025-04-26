«Ночные волки» открыли мотосезон в Москве мотопарадом в честь 80-летия Победы

В Москве прошел мотопарад в честь 80-летия Победы

Мотоклуб «Ночные волки» открыл мотосезон масштабным парадом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает газета «Известия».

Мотопробег прошел от Байк-центра до Поклонной горы через ВДНХ.

На остановках мотоколонны для зрителей проводили шоу-программу и театрализованные представления.

Открытие сезона также стало началом международного мотомарша «Дороги Победы — Пламя памяти». Его участники проедут по России и странам Европы, чтобы почтить память советских воинов, сражавшихся с нацизмом.