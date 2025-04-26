Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ночные волки» открыли мотосезон в Москве мотопарадом в честь 80-летия Победы

В Москве прошел мотопарад в честь 80-летия Победы
close
Илья Питалев/РИА Новости

Мотоклуб «Ночные волки» открыл мотосезон масштабным парадом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает газета «Известия».

Мотопробег прошел от Байк-центра до Поклонной горы через ВДНХ.

На остановках мотоколонны для зрителей проводили шоу-программу и театрализованные представления.

Открытие сезона также стало началом международного мотомарша «Дороги Победы — Пламя памяти». Его участники проедут по России и странам Европы, чтобы почтить память советских воинов, сражавшихся с нацизмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами