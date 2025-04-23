Полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с лопатой и топором

В Кировской области мужчина напал на полицейского и пожалел об этом. Об этом сообщает областное управление СКР.
Все произошло днем 22 апреля в Слободском районе. 59-летний житель поселка городского типа Вахруши буйно себя вел и стал угрожать расправой участковому, прибывшему на место происшествия, а затем попытался нанести ему удары лопатой и топором.
Тогда полицейский в целях самозащиты произвел несколько выстрелов из табельного оружия по ногам нападавшего. Как уточняется, мужчине потребовалась медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Подмосковье нервничавший мужчина ударил ножом полицейского.