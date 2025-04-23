Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с лопатой и топором

В Кировской области мужчина попытался ударить полицейского топором и получил пулю
close
Global Look Press

В Кировской области мужчина напал на полицейского и пожалел об этом. Об этом сообщает областное управление СКР.

Все произошло днем 22 апреля в Слободском районе. 59-летний житель поселка городского типа Вахруши буйно себя вел и стал угрожать расправой участковому, прибывшему на место происшествия, а затем попытался нанести ему удары лопатой и топором.

Тогда полицейский в целях самозащиты произвел несколько выстрелов из табельного оружия по ногам нападавшего. Как уточняется, мужчине потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Подмосковье нервничавший мужчина ударил ножом полицейского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами