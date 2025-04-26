Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина обвиняют в создании ОПГ, обманувшей жителей Иркутской области на 16 млн рублей

Прокуратура: в Иркутской области ОПГ обманула 250 жителей на 16 млн рублей
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Иркутской области утвердили обвинительное заключение участникам организованной преступной группировки (ОПГ). Они обманули 250 жителей региона, сумма ущерба составила 16 миллионов рублей, сообщает областная прокуратура на официальном сайте.

По версии следствия, в 2019 году житель Перми создал организованную группу, специализирующуюся на хищении денежных средств граждан под предлогом квалифицированной юридической помощи уже на первой бесплатной консультации. Обратившимся гарантировали решение проблем.

«Он вовлек в ее состав своего брата и не менее шести человек, обучив их методам психологического и морального воздействия, один из которых впоследствии возглавил группу и вовлек еще одну участницу», — говорится в сообщении.

Клиентов, как уточняется, привлекали сотрудники кол-центра, которые не были в курсе мошеннической деятельности. Кроме того, «‎юридическую помощь» участники группы рекламировали в сети. С ее помощью привлекали в основном пенсионеров, обещая им прибавку к выплатам после консультации, рассказали в ведомстве.

Войдя в доверие, мошенники заключали с жителями договоры на последующее оказание услуг. В прокуратуре отмечают, что на уловки аферистов в основном попадались социально незащищенные граждане, в том числе оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. За помощь в решении юридических вопросов ОПГ брала от 26 до 100 тысяч рублей.

Преступления по аналогичной схеме совершались в Пермском и Хабаровском крае, установили правоохранители. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, организованном группой лиц. На имущество обвиняемых и их близких, как сообщили в прокуратуре, наложен арест.

Ранее суд арестовал имущество предполагаемых членов Таганской ОПГ на сумму около 200 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами