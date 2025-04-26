Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка лишилась 1 млн рублей, пытаясь получить несуществующую посылку

В Воронеже мошенники выманили у пенсионерки 1 млн рублей
close
Ilya Naymushin/Reuters

Пенсионерка из Воронежа поверила в несуществующую посылку из Красноярска и лишилась всех накоплений, пытаясь ее получить. Об этом сообщает УМВД Воронежской области.

Неизвестные связались с потерпевшей в одном из мессенджеров под видом сотрудников почтового отделения. Женщине сообщили, что на ее имя получена посылка из Красноярского края. Чтобы получить ее, было необходимо продиктовать код из СМС-сообщения.

Пенсионерка поверила звонившему и передала личные данные, после этого собеседник оскорбил ее, заявил, что он мошенник и бросил трубку. Спустя некоторое время женщине поступил звонок якобы от следователя, который подтвердил, что в отношении женщины было совершено мошенничество, а неизвестные преступники пытаются завладеть ее деньгами.

Чтобы «обезопасить» средства, их необходимо снять и отправить на указанные «силовиком» реквизиты. Вернувшись домой, пенсионерка рассказала обо всем сыну и поняла, что стала жертвой обмана. Общий ущерб составил 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка решила заработать на торгах и отдала мошенникам 6 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами