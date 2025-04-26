Пенсионерка лишилась 1 млн рублей, пытаясь получить несуществующую посылку

Пенсионерка из Воронежа поверила в несуществующую посылку из Красноярска и лишилась всех накоплений, пытаясь ее получить. Об этом сообщает УМВД Воронежской области.

Неизвестные связались с потерпевшей в одном из мессенджеров под видом сотрудников почтового отделения. Женщине сообщили, что на ее имя получена посылка из Красноярского края. Чтобы получить ее, было необходимо продиктовать код из СМС-сообщения.

Пенсионерка поверила звонившему и передала личные данные, после этого собеседник оскорбил ее, заявил, что он мошенник и бросил трубку. Спустя некоторое время женщине поступил звонок якобы от следователя, который подтвердил, что в отношении женщины было совершено мошенничество, а неизвестные преступники пытаются завладеть ее деньгами.

Чтобы «обезопасить» средства, их необходимо снять и отправить на указанные «силовиком» реквизиты. Вернувшись домой, пенсионерка рассказала обо всем сыну и поняла, что стала жертвой обмана. Общий ущерб составил 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка решила заработать на торгах и отдала мошенникам 6 млн рублей.