Очевидица: техника НАТО и ВСУ на выставке, где погиб мальчик, была в свободном доступе

В Комсомольске-на-Амуре привлекли военных к охране трофейной техники ВСУ и НАТО на выставке после гибели ребенка от удара люка БТР, сами экспонаты обтянули лентами. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица инцидента Анастасия. По ее словам, до трагедии техника была в свободном доступе, родители сами поднимали туда детей.

«После происшествия технику обтянули лентами, и детей, которые были там без родителей, ругали, чтобы никто не залазил. Хотя когда только выставили технику, она была в свободном доступе, родители сами ставили своих детей на технику, главное, чтоб повыше, и фотографировали. Вчера там были мои знакомые, им разрешили залезть в машину с детками, подростки залезали на крыши военной техники. Сегодня после происшествия поставили по одному военному на одну единицу техники. Они следили, чтобы никто не залезал и ничего не трогал», – сказала она.

Девушка отметила, что была на выставке, когда пострадавшему от удара ребенку оказывали помощь медики. По словам очевидцев, мальчик был там с отцом и братом.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что четырехлетний мальчик подошел к бронетранспортеру М113 — у машины открылась крышка люка и ударила ребенка по голове. По данным канала, у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, он погиб.

Как пишет местное издание DVhab.ru со ссылкой на очевидцев, погибший ребенок стоял под бронетранспортером, когда внутри кто-то из детей дернул за рычаг, после чего люк открылся и ударил ребенка по голове. По другой версии, дверца открылась сама из-за того, что в бронеавтомобиле вытекла гидравлика.

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