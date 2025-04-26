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В РФ захотели запретить деятельность собственников «Мира танков»

Генпрокуратура РФ потребовала запретить деятельность владельцев «Мира танков»
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Павел Бедняков/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ потребовала запретить в стране деятельность владельца компании «Леста» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, надзорное ведомство направило соответствующий иск на рассмотрение в Таганский районный суд Москвы. Сотрудники прокуратуры попросили не только запретить деятельность Кислого и Хатажаева, но и взыскать 100% долей компании «Леста» в доход государства.

В Генпрокуратуре РФ считают, что эти бизнесмены занимаются экстремистской деятельностью на территории страны. Исковое заявление дополнено примерами публикаций в социальных сетях предпринимателей. Одна из них имеет заголовок: «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации РФ».

24 апреля Таганский районный суд Москвы арестовал три ключевых юридических лица студии «Леста Игры», выпускающей популярную игру «Мир танков». Под арест попали ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва».

Инициатором дела выступила Генпрокуратура РФ, однако его детали в тот момент не разглашались. Комментируя ситуацию, представители компании заявили, что соблюдают российские и белорусские законы, а также содействуют правоохранительным органам.

Ранее в Совете Федерации РФ приняли законопроект, устанавливающий запрет на распространение рекламы на ресурсах нежелательных организаций.

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