В Крыму двое приятелей украли из магазина ящик с пожертвованиями для больного ребенка

В одном из сел Сакского района Крыма двое злоумышленников похитили в магазине ящик с деньгами, собираемыми на лечение больного ребенка. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел в селе Саки и попал на видео. В торговый зал вошли двое молодых мужчин, пока один отвлекал продавца разговором, второй стащил с прилавка ящик для пожертвований, которые собирали на лечение больного ребенка.

Подозреваемых в краже удалось оперативно задержать. Двое жителей Евпатории признались, что похищенные 4,8 тысячи рублей они потратили, а ящик выбросили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, фигурантам может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Алтайского края, совершивший за неделю три кражи из сельского магазина, предстанет перед судом. Когда продавец заметила недостачу товара, она вместе с управляющей стала просматривать записи с камер видеонаблюдения, женщины обнаружили вора и обратились в полицию. Подозреваемого удалось задержать, мужчина признался, что крал спиртное и еду, потому что у него не было денег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее житель Петербурга получил семь лет колонии за кражу яиц.