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Миронов предложил сделать все военные музеи России бесплатными 9 мая

В Госдуме предложили сделать 9 мая военные музеи России бесплатными
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Павел Бедняков/РИА Новости

Военные музеи и схожие культурные объекты должны стать бесплатными на День Победы 9 мая и вплоть до 9 июля. Эту инициативу в Государственной думе выдвинул лидер партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он направил письмо с этим предложением министру культуры России Ольге Любимовой.

«Предоставление россиянам возможности бесплатного посещения музеев в указанный период будет способствовать развитию интереса граждан к российской истории и укреплению нравственных ориентиров», — написал Миронов.

Он добавил, что эта идея особенно актуальна в условиях усиления работы с подрастающим поколением.

До этого Кабмин России исключил проведение торжественного концерта 9 мая на Красной площади в Москве из плана мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

14 апреля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что День Победы в стране отметят многочисленными мероприятиями, приуроченными к этой дате.

Ранее россиянам пообещали умеренное тепло на День Победы.

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