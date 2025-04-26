Экс-заключенный жестоко избил мужчину в Казани из-за просьбы не справлять нужду у дома

В Казани бывший заключенный жестоко избил мужчину из-за замечания, пострадавший не выжил. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел, когда местный житель сделал экс-заключенному замечание, попросив его не справлять нужду возле дома. Разговор быстро перерос в потасовку, которая длилась несколько минут. В ходе драки агрессивно настроенный мужчина толкнул своего оппонента, отчего тот упал и ударился головой о металлическое ограждение.

Свидетели происшествия немедленно вызвали медицинскую помощь и пытались помочь пострадавшему, однако спасти его не удалось. По предварительной информации, нападавший в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время подозреваемый задержан и дает показания следственным органам. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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