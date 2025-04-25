Российские артисты исполнили песни военных лет для проекта «Музыка Победы»

В креативном пространстве «Новый Манеж» в Москве презентовали проект «Музыка Победы», реализованный при поддержке продюсерского центра Игоря Матвиенко, продюсерского центра «Интеграция» и лейбла VK Records. Об этом сообщили создатели проекта.

Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в уникальном музыкальном проекте «Музыка Победы» легендарные песни военных лет приобрели новое, современное звучание.

Такие знаменитые композиции поенных лет, как «Где-то далеко», «Мгновения», «Темная ночь», «Дорожка фронтовая», «Синий платочек», «Алеша» и многие другие были записаны с новыми аранжировками в исполнении звездных и молодых артистов.

Присутствовавший на презентации начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков поблагодарил артистов, принявших участие в проекте.

По его словам, когда поступило предложение о создании этого проекта, было много разных сомнений: а согласятся ли артисты петь, смогут ли и кому это поручить?

«И когда мы с Игорем Игоревичем (Матвиенко) договорились, что его продюсерский центр — это такая точка сборки, интегратор этого проекта, берет все на себя в кратчайшие сроки, это все произошло буквально за несколько недель. Мы поняли, что у нас творческая элита очень отзывчивые люди», — подчеркнул Сергей Новиков.

Он отметил, что проект живет и развивается.

«Я надеюсь, что после вот этих горячих ротаций на радиостанциях нашей страны молодежь по-новому эти песни воспримет и будет их петь, они станут хитами в национальном масштабе», — заявил Новиков.

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский, исполнивший песню «Случайный вальс» рассказал, что эта композиция — его любимая лирическая песня.

«Мне очень приятно, что нам разрешили для этого проекта ее исполнить. Мы пытались сделать так, чтобы не испортить это прекрасное произведение, минимально, в общем, вторгались в плане аранжировки», — поделился музыкант.

По мнению еще одной участницы проекта, певицы Зары, самое главное — чтобы эти песни знали наши дети. Она также подчеркнула, что при работе с этим материалом надо обращаться очень бережно.

Треки проекта «Музыка Победы» будут доступны на стриминговых платформах и в эфире ведущих радиостанций. Доход от прослушиваний будет направлен на поддержку ветеранов и участников специальной военной операции.