Дмитрий Песков отметил важность проекта «Музыка Победы»

День Победы является одним из главных дней для каждого русского человека, каждое поколение русских людей бережно хранит память о Великой Отечественной войне и старается передавать ее своим детям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на презентации проекта «Музыка Победы», посвященного песням военных лет в новом звучании.

По его словам, память о Дне Победы и чувство гордости за этот праздник каждое наше поколение бережно передает следующему — своим детям. Однако, с каждым годом, с каждым поколением делать это будет все сложнее, считает Песков.

«Святая обязанность каждого из нас самым бережным образом эту память передавать нашим детям так, чтобы они поняли, на их языке», — уверен он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что современные артисты, участвующие в проекте «Музыка Победы», вкладывают частичку себя, своей души, что «дает возможность молодым людям и среднему поколению прочувствовать это, потому что лучше песни ничего это сделать не может».

Проект «Музыка Победы» реализован при поддержке продюсерского центра Игоря Матвиенко, продюсерского центра «Интеграция» и лейбла VK Records. Треки проекта «Музыка Победы» будут доступны на стриминговых платформах и в эфире ведущих радиостанций. Доход от прослушиваний будет направлен на поддержку ветеранов и участников специальной военной операции.