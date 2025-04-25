В Rambler&Co назвали неизбежным использование ИИ при производстве контента

За последние пять лет медиаиндустрия развивалась таким образом, что большая часть внимания стала уделяться форме подачи контента. Ключевой вызов для профессионалов — сохранить баланс между автоматизацией процессов и уникальностью авторского подхода. Об этом во время состоявшегося в кластере «Ломоносов» круглого стола «Креативный продюсер 2.0 — архитектор будущего, создающий ценностно ориентированную экономику России» заявила директор департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова.

По словам топ-менеджера медиахолдинга, использование ИИ при производстве контента стало неизбежным.

Анна Иванова отметила, что с помощью технологий улучшается пользовательский опыт.

«Мы за год переупаковали портал «Рамблер» и сформулировали миссию таким образом: давать человеку только полезную информацию, чтобы у него оставалось время для жизни», — рассказала она.

После того, как компания внедрила искусственный интеллект, пользователи стали проводить больше времени на портале, потому что находят полезную для себя информацию, уточнила Анна Иванова.

По ее мнению, если работать для людей, придерживаться высокой миссии, находить в себе любовь и безграничную энергию, то все обязательно получится.

Дискуссия состоялась в рамках федерального конкурса креативных продюсеров.

В круглом столе также приняли участие начальник управления администрации президента России по общественным проектам Сергей Новиков, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов, заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Елена Дегтева и другие.