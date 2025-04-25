Продавшая паре своего ребенка женщина захотела выкупить его обратно, но у нее не вышло

В Испании продавшая младенца паре мать захотела вернуть его, но ничего не вышло

В Испании 37-летняя женщина продала новорожденную дочь паре, которая не может иметь детей. Потом она захотела вернуть дочь, но покупатели запросили за возврат большую сумму, чем отдали ей за покупку девочки. Об этом сообщает El Caso.

По информации СМИ, будучи беременной женщина познакомилась на вечеринке в Мадриде с 24-летним молодым человеком, которому призналась, что боится, что социальные службы могут отобрать у нее ребенка, если он родится в столице. Новый знакомый якобы предложил отвезти ее в Кордобу и заботиться о ней до самых родов. После появления девочки, как утверждает ее биологическая мать, она хотела вернуться с дочерью в Мадрид, но ей не дали. Сначала она якобы неделю не видела ребенка, а потом за него потребовали выкуп в €3 тысячи.

Полиция установила, что версия биологической матери оказалась недостоверной. По их информации, в день выписки из роддома ребенка зарегистрировали в официальных органах. В графе «отец» был записан молодой человек, который купил девочку. После этого записанный отцом испанец снял с карты €2 тысячи и передал роженице. Затем ее отвезли в Мадрид без ребенка.

Через месяц мать пожалела о своем решении и попросила вернуть ей дочь. Семья, которая приобрела ребенка, согласилась на сделку только при условии, что получит за нее €3 тысячи. Тогда биологическая мать обратилась в полицию с заявлением о краже ребенка.

Правоохранители задержали заявительницу, а также четверых жителей Кордобы, которые участвовали в покупке младенца. Девочку поместили в социальное учреждение.

По данным издания, помимо младенца у женщины еще шестеро детей, которых в 2022 году у нее изъяла опека.

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