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Пьяный иностранец зашел на территорию подмосковной школы и лег на газон

Во Фрязино отдых пьяного мигранта на газоне школы закончился вызовом Росгвардии

В подмосковном Фрязино сотрудница службы безопасности одной из местных школ вызвала бойцов Росгвардии из-за мужчины в неадекватном состоянии, который зашел на территорию образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Инцидент произошел в школе на улице Нахимова. По словам охранника, на территорию школы зашел неизвестный с признаками опьянения и бутылкой спиртного. На ее требования покинуть территорию он не отозвался, а затем лег на газон. Поднимать мужчину приехали сотрудники вневедомственной охраны.

«Росгвардейцы задержали нарушителя, который не смог внятно объяснить причину своих действий. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в ведомстве.

Нарушителем общественного порядка оказался 26-летний уроженец иностранного государства. Росгвардейцы установили, что с начала 2025 года мужчина находится в федеральном розыске за кражу.

Ранее неадекватный петербуржец вызвал полицию на поединок на ножах, но был задержан.

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