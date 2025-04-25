Астролог из TikTok арестован за предсказание разрушительного землетрясения в Мьянме

Астролог из TikTok арестован в Мьянме за распространение паники из-за якобы надвигающегося землетрясения, пишет Daily Mail.

В Мьянме задержан популярный в соцсетях астролог Джон Мо Те, предсказавший мощное землетрясение, которое якобы должно было произойти по всей стране. Его видео, в котором он призывал людей избегать высотных зданий и всегда иметь при себе вещи первой необходимости, вызвало волну паники среди населения. Особенно на фоне недавнего разрушительного землетрясения.

В заявлении военного правительства Мьянмы говорится, что блогер распространял ложную информацию, и против него будут приняты «эффективные меры в соответствии с законом». Власти также предупредили, что аналогичные действия ожидают всех, кто участвует в создании или распространении фейковых новостей. После ареста аккаунт астролога в TikTok был удален.

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