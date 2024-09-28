Ученые РАН рассказали о негативных образах России в учебниках стран СНГ

Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) подготовил исследование, в котором рассказывается, как Россия представлена в учебниках истории стран Ближнего и постсоветского Востока, а также КНР. Об этом сообщает РБК.

Один из соавторов исследования Разиль Гузаеров рассказал, что в основном в учебниках государств постсоветского пространства Россия представлена как колониальное государство, которое угнетало народы на присоединяемых территориях, что наносило урон их культуре. Он отметил, что гораздо меньшее внимание уделяется тому, какой вклад Россия вносила в развитие этих стран.

Авторы исследования считают, что данные учебники формируют негативное отношение учащихся к России, что в дальнейшем может стать основой для развития русофобии.

Тем временем посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявлял, что Запад охвачен «маниакальной идеей» отменить все русское: прежде всего культуру и традиции. По словам дипломата, сегодня на смену сотрудничеству и дипломатии пришел язык ненависти и угроз со стороны Запада. Кроме того, западная русофобия привела к «открытой агрессии против РФ».

Ранее сообщалось, что кабмин еще не рассматривал проект о наказании иностранцев за русофобию.