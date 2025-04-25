Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы, которые помогут не бросить тренировки

Pravda.Ru: реалистичные цели помогут не бросить тренировки
close
Habrovich/Shutterstock/FOTODOM

Постановка реалистичных целей и постепенное достижение результатов поможет сохранить мотивацию и не бросить тренировки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Большинство людей начинают заниматься спортом мотивированными, но в конечном итоге бросают это занятие через несколько недель. Без правильного подхода мозг интерпретирует физическую активность как чрезмерное усилие, а не как естественное поведение», — отметил доктор и магистр в области питания Родриго Шредер.

Чтобы этого не допустить, специалисты советуют начинать занятия постепенно и раз за разом немного увеличивать темп. По их словам, стоит также обратиться за помощью к профессионалам, чтобы избежать травм. Для сохранения мотивации можно также разнообразить упражнения и создать распорядок дня.

Ученые из Университета Южной Австралии в сотрудничестве с американским институтом AdventHealth до этого установили, что тренировки улучшают здоровье мозга в пожилом возрасте, но только если во время занятий повышается пульс.

Ранее россиянам рассказали, как выглядеть моложе с помощью питания и спорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами