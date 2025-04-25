Россиянам дали советы, которые помогут не бросить тренировки

Постановка реалистичных целей и постепенное достижение результатов поможет сохранить мотивацию и не бросить тренировки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Большинство людей начинают заниматься спортом мотивированными, но в конечном итоге бросают это занятие через несколько недель. Без правильного подхода мозг интерпретирует физическую активность как чрезмерное усилие, а не как естественное поведение», — отметил доктор и магистр в области питания Родриго Шредер.

Чтобы этого не допустить, специалисты советуют начинать занятия постепенно и раз за разом немного увеличивать темп. По их словам, стоит также обратиться за помощью к профессионалам, чтобы избежать травм. Для сохранения мотивации можно также разнообразить упражнения и создать распорядок дня.

Ученые из Университета Южной Австралии в сотрудничестве с американским институтом AdventHealth до этого установили, что тренировки улучшают здоровье мозга в пожилом возрасте, но только если во время занятий повышается пульс.

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