Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо условие, при котором тренировки улучшают здоровье мозга

AdventHealth: тренировки улучшают работу мозга при условии повышения пульса
close
SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

Тренировки улучшают здоровье мозга в пожилом возрасте, но только если во время занятий повышается пульс. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии в сотрудничестве с американским институтом AdventHealth. О результатах исследования сообщается на сайте института.

В исследовании приняли участие 585 пожилых добровольцев в возрасте от 65 до 80 лет из США. Ученые стремились выяснить, как физическая активность влияет на когнитивные способности в течение суточного периода времени.

Результаты тестов показали, что повышение уровня подвижности в течение дня коррелирует с улучшением скорости обработки информации, исполнительных функций и рабочей памяти. Однако эти положительные эффекты проявляются в том случае, когда человек занимается со средней и высокой интенсивностью. Ученые пояснили, что мозг начинает работать эффективнее, когда на тренировке ускоряется сердцебиение.

По словам ученых, лучше всего на работу мозга влияют занятия, в ходе которых приходится «попыхтеть», — быстрая ходьба, занятия аквааэробикой или бегом.

Ранее ученые рассказали, какая профессия наиболее опасна для мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами