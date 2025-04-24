Названо условие, при котором тренировки улучшают здоровье мозга

Тренировки улучшают здоровье мозга в пожилом возрасте, но только если во время занятий повышается пульс. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии в сотрудничестве с американским институтом AdventHealth. О результатах исследования сообщается на сайте института.

В исследовании приняли участие 585 пожилых добровольцев в возрасте от 65 до 80 лет из США. Ученые стремились выяснить, как физическая активность влияет на когнитивные способности в течение суточного периода времени.

Результаты тестов показали, что повышение уровня подвижности в течение дня коррелирует с улучшением скорости обработки информации, исполнительных функций и рабочей памяти. Однако эти положительные эффекты проявляются в том случае, когда человек занимается со средней и высокой интенсивностью. Ученые пояснили, что мозг начинает работать эффективнее, когда на тренировке ускоряется сердцебиение.

По словам ученых, лучше всего на работу мозга влияют занятия, в ходе которых приходится «попыхтеть», — быстрая ходьба, занятия аквааэробикой или бегом.

Ранее ученые рассказали, какая профессия наиболее опасна для мозга.