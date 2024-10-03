Пьяный китаец пытался задушить питона, но проиграл

В Китае едва успели спасти пьяного мужчину, который решил подраться с питоном. Об этом пишет британское издание Metro.

Инцидент произошел в Хуэйчжоу, к северу от Гонконга.

Пострадавший не смог рассказать, как он оказался в «объятиях» питона, поскольку был слишком пьян, но его приятели сообщили, что наткнулись на змею длиной более двух метров по дороге домой из паба.

«Почувствовав себя смелее, пьяный парень решил подразнить большого питона перед своими друзьями. Однако рептилия одолела его и сильно схватила, заставив друзей вызвать пожарных», — говорится в материале.

Пожарные прибыли на место, когда мужчина уже не мог двигаться. Они использовали шесты, чтобы схватить змею и заставить ее ослабить хватку. Питона закинули в мешок и на следующей день выпустили на свободу.

Мужчина же отказался от госпитализации и скрылся с места происшествия.

В сентябре в Таиланде женщина два часа боролась с огромным питоном и выжила.

Ранее мужчина избил змею ершиком за то, что она заползла к нему в унитаз и укусила.