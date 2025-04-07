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Почта выплатила матери компенсацию в 5500 рублей за потерю праха ее сына

В Британии почта потеряла посылку с прахом мужчины и отправила его матери £50
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Global Look Press

Британская почта потеряла посылку с прахом мужчины и выплатила его матери £50 в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает The Sun.

Два года назад жительница графства Сомерсет, попросившая не называть ее имени, потеряла своего сына. Он совершил самоубийство в возрасте 27 лет и был кремирован. Мать хотела, чтобы ребенка похоронили недалеко от того места, где он вырос, поэтому отправила его прах первым классом своей подруге, которая по-прежнему живет в Сассексе.

Когда урна не пришла, отправительница связалась с почтовой службой, которая признала, что посылка была отправлена ​​по неправильному адресу. Через три месяца после жалобы женщина получила письмо от Royal Mail, в котором говорилось: «Компенсация за потерю возможна, но это максимум 20 фунтов стерлингов за внутреннюю стоимость содержимого, однако у праха человека внутренней стоимости нет».

В итоге королевская почта отправила пострадавшей в качестве извинения £50 (5,5 тыс. рублей).

«Royal Mail вообще не имеет сострадания. Никакие деньги не заменят прах моего сына. Он был бесценен. Я просто хочу знать, что с ним случилось», — добавила она.

Как стало известно позднее, сотрудники почты «сделали все возможное», но так и не смогли найти урну.

Ранее полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в $1,5 млн.

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