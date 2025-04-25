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Орчанин рассказал полиции о похищении у него 2,5 млн рублей и сам стал фигурантом дела

В Оренбургской области мужчину арестовали за похищение у него денег
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Жителя Оренбургской области отправили под стражу после разбойного нападения. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как рассказал сам орчанин, он ехал по трассе ОренбургСамара, но в какой-то момент ему понадобилось затянуть крепления, поэтому водитель остановился.

В какой-то момент к нему подошел другой водитель и предложил помощь. Пострадавший отказался, тогда его ударили бутылкой по голове.

«Когда тот потерял сознание, напавший похитил из грузовика более 2,5 млн рублей, которые работодатель выдал для закупки товара», – сообщается в публикации.

Мужчина обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов остановили иномарку, в которой обнаружили украденную сумму.

Позже выяснилось, что пострадавший сам инсценировал нападение. Он якобы хотел украсть деньги работодателя, поэтому попросил родственника помочь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под арестом.

Ранее в Петербурге мужчина получил срок семь лет после кражи 14 упаковок яиц из магазина.

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