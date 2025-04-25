На «Афише» появился новый способ покупки билетов

Платформа «Афиша» добавила возможность покупать билеты на культурные и развлекательные мероприятия за бонусы программы лояльности «СберСпасибо», сообщает пресс-служба платформы.

Пользователи смогут оплатить бонусами до 99% стоимости билетов.

«Партнерство со Сбером позволяет пользователям выбирать удобные способы оплаты и получать выгодные предложения», — отметил и.о. генерального директора «Афиши» Евгений Сидоров.

По данным «Афиши», чаще всего пользователи покупают билеты на концерты, театры, кино, музеи и детские мероприятия. Всего, по данным аналитиков «СберСпасибо», в первом квартале 2025 года траты россиян на кино и театры увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В ходе анализа данных «СберСпасибо» было изучено более 540 миллионов операций участников программы лояльности в категории «Развлечения» за первые кварталы 2024 и 2025 года.