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На «Афише» появился новый способ покупки билетов

Пользователи «Афиши» смогут покупать билеты за бонусы «Спасибо»
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Unsplash

Платформа «Афиша» добавила возможность покупать билеты на культурные и развлекательные мероприятия за бонусы программы лояльности «СберСпасибо», сообщает пресс-служба платформы.

Пользователи смогут оплатить бонусами до 99% стоимости билетов.

«Партнерство со Сбером позволяет пользователям выбирать удобные способы оплаты и получать выгодные предложения», — отметил и.о. генерального директора «Афиши» Евгений Сидоров.

По данным «Афиши», чаще всего пользователи покупают билеты на концерты, театры, кино, музеи и детские мероприятия. Всего, по данным аналитиков «СберСпасибо», в первом квартале 2025 года траты россиян на кино и театры увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В ходе анализа данных «СберСпасибо» было изучено более 540 миллионов операций участников программы лояльности в категории «Развлечения» за первые кварталы 2024 и 2025 года.

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