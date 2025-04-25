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Жители Подмосковья смогут установить рекорды в подтягиваниях

Спортивно-патриотическая акция пройдет в Подмосковье
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Министерство культуры и туризма Московской области

В Подмосковье с 1 по 15 мая в честь празднования 80-летия Великой Победы пройдет спортивно-патриотическая акция «Подтянись за Победу», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Акция пройдет в онлайн и оффлайн-форматах. На первом этапе участникам необходимо будет загрузить видео с выполнением подтягиваний. В описании к видео необходимо будет указать город, свой результат и подписать хештеги.

Также 9 мая в парке культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске пройдет турнир по воздушно-силовой атлетике, где участники смогут установить свои личные рекорды.

Итоги онлайн-акции будут опубликованы 20 мая. Участники, выполнившие наибольшее количество подтягиваний, будут отмечены специальными призами и памятными подарками. Акция «Подтянись за Победу» проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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