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Юноша изрезал ножом родителей и сестру-подростка в Белгородской области

РЕН ТВ: в Белгородской области 18-летний юноша ранил ножом отца, сестру и мать
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Shutterstock

Молодой человек из Белгородской области поссорился с родными и порезал их ножом. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Семейный конфликт произошел в поселке Разумное 21 апреля. В тот день 18-летний юноша поссорился со своим 55-летним отцом и схватился за нож. Он успел ранить его самого, 52-летнюю мать и 15-летнюю сестру.

Раненый отец семейства сумел отобрать у сына нож и ударил его в ответ. В итоге всех участников поножовщины доставили в больницу Белгорода. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Нападавшего уже задержали, его подозревают в покушении на жизни двух и более лиц. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее американец принял отца за инопланетянина и выпотрошил его.

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