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Стало известно, в какие города весной «сбегают» аллергики

RT: аллергики во время цветения сбегают в Сочи, Крым и Краснодарский край
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Rene Traut/www.imago-images./Global Look Press

Каждый десятый россиянин, страдающий от сезонной аллергии, в период весеннего цветения старается уехать в регион, где нет такого количества пыльцы. Чаще всего они выбирают Сочи – об этом сообщили 26% участников соответствующего исследования, результаты которого приводит RT.

Отметим, что часто аллергики не сразу понимают, что у них проявляются симптомы астмы. Так, основными признаками болезни являются удушье, затрудненный выдох, «свист» и кашель, рассказала газете «Известия» врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева. Провоцируют обострение заболевания, по ее словам, такие бытовые аллергены, как пыль, шерсть животных, пыльца, респираторные инфекции, курение, включая пассивное, стрессовые ситуации и резкие перепады температур.

В топ-3 популярных у аллергиков мест на время цветения растений в городах вошли также Крым (22%) и Краснодарский край (19%). Отстают от них Карелия и Байкал (11%), столько же человек стараются спрятаться от пыльцы в горах.

Если человек остается в зоне цветения весной, то ему необходимо закрывать окна, а проветривать помещение только с помощью кондиционера, что сделает минимальным попадание пыльцы в квартиру, считает врач высшей категории, аллерголог, дерматовенеролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Светлана Турбовская.

«По возможности в доме стоит каждый день проводить влажную уборку, по возвращении с улицы всегда принимать душ и менять уличную одежду на домашнюю», — добавила врач.

Она также напомнила о таких методах защиты от аллергии, как назальные спреи, фильтры-невидимки, вставляющиеся в ноздри.

Исследование аналитиков компании Level Group основано на опросе более 1,3 тыс. жителей России.

Ранее стало известно, что россияне скупили уже больше 20 млн препаратов от аллергии.

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