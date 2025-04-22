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Россияне скупили уже больше 20 млн препаратов от аллергии

За последние месяцы россияне скупили 22 млн препаратов от аллергии
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Shutterstock

Во втором квартале текущего года на 10 тысяч человек потребление лекарств от аллергии заметно выросло сразу в нескольких субъектах. Например, в Ингушетии (+23%), Чеченской Республике (+19%) и Еврейской автономной области (+14%). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Честного знака».

В Ненецком автономном округе, в Камчатском крае и Смоленской области покупать такие препараты в 2025 году, наоборот, стали меньше на 16, 14 и 12% соответственно.

Примечательно, что в целом снижение продаж зафиксировано в том числе в южных регионах страны: на 3,5% — в Ростовской области, на 4,2% — в Республике Башкортостан, где уже начинает цвести береза и ольха, и на 5,6% в Самарской области. Ранее эксперты отмечали, что за последние 40 лет жители этого региона стали болеть аллергией стали в три раза чаще, а частота ее выявления каждые десять лет увеличивается в два раза.

В первом квартале 2025 года лидерами по розничным продажам год к году выступили Москва, где продано 2,1 млн упаковок антигистаминных препаратов (+5,1%), Московская область — 1,8 млн (+5,2%) и Санкт-Петербург с 997 тыс. упаковок (+3,8%).

В общей сложности в первом квартале россияне купили 22 млн препаратов от аллергии.

Ранее россияне стали активнее обращаться к психологам с приходом весны.

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