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Российский подросток вымогал у ребенка деньги, угрожая ему битой

Подросток из ХМАО получил условный срок за то, что избил ребенка ради денег
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Depositphotos

В ХМАО осудили юношу, который вымогал деньги у несовершеннолетнего, вооружившись битой. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды Югры».

Злоумышленник решил под надуманным поводом получить деньги у мальчика, который был физически слабее его. Несколько раз он ударил жертву бейсбольной битой, чтобы сломить волю, а затем принялся угрожать. Агрессор пообещал в очередной раз избить пострадавшего, если он не отдаст ему неназванную денежную сумму, и даже установил срок.

Против нападавшего возбудили уголовное дело о вымогательстве. Он сам пришел с повинной, признал вину, раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшим. В итоге суд в Пыть-Яхе приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на 1,5 года условно с трехлетним испытательным сроком.

Ранее самарский подросток попал под суд за сексуализированное насилие над лицеистами в туалете.

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