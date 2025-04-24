Пенсионер напал с топором на собутыльника, пытаясь выгнать его из дома

В Дмитриевском районе Курской области огласили приговор местному жителю, который напал с кухонным топориком на пьяного гостя и ударил мужчину по голове. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, 65-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в компании ранее незнакомого ему мужчины. Решив отдохнуть, хозяин квартиры попросил гостя уйти, но тот отказался. Пенсионер схватил кухонный топорик и ударил им собутыльника по голове.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем. 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Ульяновской области пьяный мужчина забил собутыльников палкой.