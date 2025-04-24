Университет «Сириус» будет обучать специалистов по решению экологических вызовов

Университет «Сириус» открыл магистерскую программу в области экологии и климата

Научно-технологический университет «Сириус» объявил о старте приема документов на передовую магистерскую программу «Геоэкология: мониторинг, прогноз и управление». Об этом сообщила пресс-служба федеральной территории «Сириус».

Программа направлена на практическую подготовку высококвалифицированных исследователей и специалистов, способных проводить комплексные геоэкологические исследования, оценивать состояние окружающей среды и разрабатывать научно обоснованные прогнозы изменений экосистем под воздействием природных и антропогенных факторов.

В университете отметили, что программа построена вокруг реальных научных проектов в сфере изучения, сохранения и восстановления природной среды.

Магистранты получат углубленные знания в области биогеохимических процессов, оценки георисков, изотопных методов исследований и математического моделирования.

Особое внимание будет уделено освоению современных методов мониторинга состояния природных объектов, геоинформационных технологий и использованию искусственного интеллекта для анализа экологических данных.

Магистранты смогут реализовать свои идеи на федеральной территории.

Исполнительный директор Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета «Сириус» Елена Гершелис подчеркнула, что для студентов создается уникальная образовательная среда, где академические знания сразу воплощаются в практику.

«Каждый студент получит возможность внести свой вклад в решение актуальных экологических проблем, участвуя в международных проектах нашего центра. Их наставниками станут ведущие российские и зарубежные эксперты. Это не просто обучение — это старт научной карьеры в глобальном профессиональном сообществе», — заявила она.

Партнерами программы выступают Санкт-Петербургский государственный университет, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов имени А.С. Исаева РАН, Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова и другие научные центры, организации, а также российские технологические компании.

Обучение бесплатное, продлится 2 года, прием документов и вступительные испытания пройдут в онлайн-формате и завершатся 25 июля.